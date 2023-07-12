В Якутии туристы с детьми терпят бедствие из-за подтопления дороги

В Оймяконском районе Якутии группа туристов из 10 человек, среди которых трое детей, застряла на вездеходах по дороге на базу отдыха в районе озера Лабынкыр. Об этом сообщается в Telegram-канале «SD Новости Якутии».

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Туристы выехали на базу отдыха еще 6 июля, группа в составе которой мужчины, женщины и трое детей, к назначенной дате не вернулась, путешественники вышли на связь только 12 июля.

Один из них сообщил, что группа терпит бедствие, их машина попала в водяной плен. Люди остались без еды и воды, добраться до населенного пункта они не могут из-за размытых дорог.

По сообщению МЧС Якутии, в ближайшие сутки-двое уровень воды в водоемах Оймяконского района повысится еще на 30–50 см.