Россиян предупредили о сложностях получения визы в Испанию
Путешественников из России предупредили о сложностях получения визы в Испанию. Об этом сообщается на сайте визового центра государства в Москве.
По информации визового центра, сроки рассмотрения заявок на въездные документы были увеличены до полутора месяцев.
Сообщается, что такое решение связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.
Некоторое время назад итальянские визовые центры также увеличили сроки рассмотрения заявок.
Ранее стало известно, что во Вьетнаме увеличат срок пребывания без виз.
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