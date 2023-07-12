Россиян предупредили о сложностях получения визы в Испанию

Путешественников из России предупредили о сложностях получения визы в Испанию. Об этом сообщается на сайте визового центра государства в Москве.

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По информации визового центра, сроки рассмотрения заявок на въездные документы были увеличены до полутора месяцев.

Сообщается, что такое решение связано с полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Некоторое время назад итальянские визовые центры также увеличили сроки рассмотрения заявок.