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В турецких отелях резко снизилось количество ночевок

В связи с ценовой политикой владельцев турецких отелей туристы стали на 18% реже останавливаться там на ночь. Об этом говорит официальная статистика страны.

В турецких отелях резко снизилось количество ночевок
© Pxhere

Если в 2022 году с января по май туристы провели в отелях 69,4 миллиона ночей, то за аналогичный период этого года их число сократилось до 56,8 миллиона. Аналитики сделали вывод, что ценовая политика плохо сказывается на двух основных источникх турпотока: российского и немецкого рынков.

В Германии из-за высоких цен туристы часто отменяют заказы и бронируют новые билеты в последнюю минуту. Дело в том, что в ответ на провал в бронировании из-за высоких цен отели сделали более выгодные предложения. Теперь путешественники просто отказываются от старых покупок, чтобы сэкономить с помощью новой путевки.

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