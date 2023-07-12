В турецких отелях резко снизилось количество ночевок

В связи с ценовой политикой владельцев турецких отелей туристы стали на 18% реже останавливаться там на ночь. Об этом говорит официальная статистика страны.

© Pxhere

Если в 2022 году с января по май туристы провели в отелях 69,4 миллиона ночей, то за аналогичный период этого года их число сократилось до 56,8 миллиона. Аналитики сделали вывод, что ценовая политика плохо сказывается на двух основных источникх турпотока: российского и немецкого рынков.