В турецких отелях резко снизилось количество ночевок
В связи с ценовой политикой владельцев турецких отелей туристы стали на 18% реже останавливаться там на ночь. Об этом говорит официальная статистика страны.
Если в 2022 году с января по май туристы провели в отелях 69,4 миллиона ночей, то за аналогичный период этого года их число сократилось до 56,8 миллиона. Аналитики сделали вывод, что ценовая политика плохо сказывается на двух основных источникх турпотока: российского и немецкого рынков.
В Германии из-за высоких цен туристы часто отменяют заказы и бронируют новые билеты в последнюю минуту. Дело в том, что в ответ на провал в бронировании из-за высоких цен отели сделали более выгодные предложения. Теперь путешественники просто отказываются от старых покупок, чтобы сэкономить с помощью новой путевки.
Ранее "Рамблер" писал об отличиях "ultra" и "all Inclusive" в турецких отелях.