Чем занимаются пассажиры аэропорта Толмачёво перед вылетом

Международный аэропорт имени А. И. Покрышкина – ключевой транспортный хаб Сибири. Телеком-статистика говорит о том, что в Толмачёво ежегодно увеличивается не только пассажиропоток, но и мобильная активность. Так, за первое полугодие 2023 года объём передачи данных оператора в воздушной гавани вырос практически в 1,5 раза, а количество голосовых вызовов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – на 15%.

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Самый востребованный контент в ожидании посадки — видео. Почти половина данных приходится на видеохостинги и онлайн кинотеатры: чаще всего пассажиры смотрят ролики и фильмы на YouTube. В первую десятку наиболее востребованных сервисов также входят ВКонтакте и WhatsApp. Многие путешественники в ожидании рейса обращаются к банковским приложениям, картам, отзывам о местах и объектах. Также в список часто совершаемых действий входит просмотр электронной почты.

Видео дня

«Летом увеличивается пассажиропоток, и нагрузка на сеть оператора значительно возрастает. В ожидании рейса хочется посмотреть давно отложенный фильм, настроиться на полет под любимую музыку, пообщаться с близкими, оперативно решить рабочие вопросы. Чтобы наши абоненты проводили время до вылета максимально продуктивно, МегаФон в этом году запустил в новом терминале С высокёмкую базовую станцию. Она была спроектирована с учётом роста мобильной активности и рассчитана на максимальные нагрузки даже в самый “горячий” летний сезон», — рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.