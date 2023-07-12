Между Петербургом и Краснодаром запустят автобусное сообщение

Автобусное сообщение появится между Краснодаром и Петербургом благодаря маршруту № 6499 "Санкт-Петербург - Симферополь", теперь дополнительная остановка будет еще и в столице Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

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"Запускаем автобусное сообщение между Петербургом и Краснодаром. До столицы Кубани можно теперь доехать на комфортабельных автобусах, следующих по межрегиональному маршруту № 6499 "Санкт-Петербург - Симферополь".

В пресс-службе напомнили, что автобусы отправляются с петербургского автовокзала еженедельно по субботам в 7:00 и будут прибывать в Краснодар в воскресенье в 11:25. Стоимость взрослого билета составит 4,5 тыс. рублей; детского - чуть больше 2 тыс. рублей. Приобрести билеты можно в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов. Пассажирам порекомендовали это делать заранее, поскольку маршрут пользуется большой популярностью.