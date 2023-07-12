Названы самые популярные в России направления приключенческого туризма

Республика Алтай стала самым востребованным направлением приключенческого туризма.

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Республика Алтай, Дагестан и республика Северная Осетия вошли в топ самых популярных направлений для приключенческого туризма в России – путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям. Об этом «Газете.Ru» стало известно из совместного исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии.

«Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. Почти столько же поездок (24% от общего проанализированного турпотока) было в Дагестан», — сказано в исследовании.

В пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли еще три республики: Северная Осетия (10%), Адыгея (9%) и Карелия (7%).

«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью», — приводят данные аналитики.

Самой популярной природной достопримечательностью в период с весны по начало лето у россиян стал Сулакский каньон, расположенный в Дагестане. На втором месте — дагестанское Чиркейское водохранилище, а замыкает тройку село Чемал в Республике Алтай, где много достопримечательностей, связанных с нижним течением реки Катунь.