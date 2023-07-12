Во Флориде плавник акулы появился прямо среди отдыхающих у берега

В США на пляже во Флориде купающиеся увидели плавник акулы над водой. Отдыхающие смогли быстро выйти из воды и никто не пострадал. Видеозапись случившегося попала в интернет, пишет "Экоправда".

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Большая акула в видеоролике приближается к людям, на мгновение из воды показывается страшный плавник. Увидев это, люди начинаются крики людей и паника. В конце концов хищник уплыл.

В местном природном ведомстве сообщили, что акулы время от времени приближаются к побережью на короткое расстояние. Атака возможна, если хищник спутает человека с животным, на которое он обычно охотится.