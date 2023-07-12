Поездка на выходные в Петербург подорожает на семь процентов
В 2023-м году выходные в Петербурге обойдутся туристам на 7 % дороже, чем в прошлом году. По сравнению с допандемийным 2019 годом стоимость поездки выросла на 32 %.
Как передает ТАСС со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff data, поездка в Северную столицу на выходные составляет в среднем 8,9 тыс. рублей. Между тем отдых в столице обойдется в среднем в 9 тыс. рублей.
Петербург лидирует по стоимости отелей. Средний чек на размещение в городе вырастет на 6 % к 2022 году, до 3,6 тыс. рублей.
Исследователи в своих расчетах опирались на средние чеки в летние месяцы с 2019-го по 2023 год. Они учитывали траты туристов на выходные дни без дороги. Сюда вошли ужин в кафе или ресторане, два посещения заведений фастфуда, ночь в отеле, две поездки на такси и покупка сувениров.