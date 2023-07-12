Поездка на выходные в Петербург подорожает на семь процентов

В 2023-м году выходные в Петербурге обойдутся туристам на 7 % дороже, чем в прошлом году. По сравнению с допандемийным 2019 годом стоимость поездки выросла на 32 %.

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Как передает ТАСС со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff data, поездка в Северную столицу на выходные составляет в среднем 8,9 тыс. рублей. Между тем отдых в столице обойдется в среднем в 9 тыс. рублей.

Петербург лидирует по стоимости отелей. Средний чек на размещение в городе вырастет на 6 % к 2022 году, до 3,6 тыс. рублей.