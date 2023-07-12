«Аэрофлот» откроет дополнительный рейс из Минвод в Москву
Авиакомпания «Аэрофлот» с 17 июля начнет выполнять дополнительные рейсы из Минеральных Вод в Москву.
«Друзья, мы тут вместе с „Аэрофлотом“ посоветовались и решили добавить еще один рейс в Москву. Полеты с 17 июля по 31 августа в крупнейшую воздушную гавань России — аэропорт Шереметьево. Вечерний вылет в 20:35 как прекрасная возможность немного продлить свой отпуск», — сообщается в телеграм-канале аэропорта Минвод.
Аэропорт Минеральные Воды находится в Ставропольском крае и является крупнейшим на Северном Кавказе. С начала года аэропорт обслужил более 2 миллионов человек. Это на 33% выше показателей аналогичного периода прошлого года.