Из-за ошибки диктора в Сочи пассажиры опоздали на рейс

«Сначала диктор оповестил пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока люди ждали, диктор вдруг настойчиво начал звать людей на посадку в Самару — хотя этот рейс был запланирован после Саратова», — приводит Baza слова Анны Доровской. Девушка отметила, что после нескольких оповещений о посадке на рейс, который следует до Самары, диктор заявил о завершении посадки на самолет в Саратов.