В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, курорты федерального значения появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.

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«Ключевой показатель национального проекта — количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году. Десять миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку», — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Власти планируют создать 44 тысячи новых гостиничных номеров. Курорт появится и на самом крупном озере Байкал. Для этого в районе установлен режим особой экономической зоны, который предоставит инвесторам налоговые преференции. Ожидается, что проект привлечет 50 млрд рублей частных вложений. Также планируется развитие морских курортов «Горская» в Санкт-Петербурге и «Приморск» в Запорожской области.