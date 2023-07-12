Туристы оказались заблокированы в Гималаях из-за ливней

Из-за наводнения в Индии российские туристы оказались заблокированными в предгорьях Гималаев, передает «МИР 24».
В результате многодневных ливней группа из 15 человек не смогла продолжить движение, сообщает ANI.
«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол», – сказала начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.
Заблокированных туристов начали эвакуировать, они находятся в безопасности, отметили в полиции.
Ливни в Индии вызвали оползни, обрушение домов и мостов. В северных районах страны погибли не менее 40 человек.