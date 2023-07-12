Туристы оказались заблокированы в Гималаях из-за ливней

Из-за наводнения в Индии российские туристы оказались заблокированными в предгорьях Гималаев, передает «МИР 24».

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В результате многодневных ливней группа из 15 человек не смогла продолжить движение, сообщает ANI.

«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол», – сказала начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

Заблокированных туристов начали эвакуировать, они находятся в безопасности, отметили в полиции.