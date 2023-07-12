Самый большой в мире лайнер выходит в океан

На 20 палубах лайнера имеются все возможные и невозможные развлечения: аквапарк, боулинг, зоны для семейного отдыха, бассейны, 40 ресторанов и еще больше баров, зона для загара, ледовая арена, казино. Есть и акватеатр, где будут проводить шоу с участием акробатов и прыгунов в воду на фоне 16-метрового водопада. Для понимания масштабов: "Икона морей" весит в 5 раз больше "Титаника".