Самый большой в мире лайнер выходит в океан
Самый большой в мире круизный лайнер "Икона морей" определился с датой первого путешествия.
5610 пассажиров и 2350 членов экипажа отправятся в круиз в январе 2024 года.
На 20 палубах лайнера имеются все возможные и невозможные развлечения: аквапарк, боулинг, зоны для семейного отдыха, бассейны, 40 ресторанов и еще больше баров, зона для загара, ледовая арена, казино. Есть и акватеатр, где будут проводить шоу с участием акробатов и прыгунов в воду на фоне 16-метрового водопада. Для понимания масштабов: "Икона морей" весит в 5 раз больше "Титаника".
На лайнере можно будет проехать из Майами по Восточным и Западным Карибам. 7-дневный маршрут включает посещение частного острова. Стоимость тура - от 2600 евро на человека (268 тыс. рублей).