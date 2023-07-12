Россияне стали чаще путешествовать в выходные
Количество туристических поездок на выходные заметно выросло, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour, передают "Известия".
Так, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что спрос на поездки сроком на два-три дня вырос на 15-20 процентов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что особенно востребованы направления, до которых можно добраться на "Ласточке" или "Сапсане".
Однако исследование аналитического проекта Tinkoff Data показало, что за этот год расходы на короткие поездки вырастут на семь процентов, а за пять лет выросли уже на 20 процентов.
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