Россияне стали чаще путешествовать в выходные

Количество туристических поездок на выходные заметно выросло, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour, передают "Известия".

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Так, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что спрос на поездки сроком на два-три дня вырос на 15-20 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что особенно востребованы направления, до которых можно добраться на "Ласточке" или "Сапсане".