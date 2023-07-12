Россияне были заблокированы в горах Индии из-за наводнений

Группа российских туристов оказалась заблокирована в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш. За прошедшие пять дней на территории штата выпало много осадков, что привело к наводнениям. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию.

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"Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт. Как только нам это удастся, мы проинформируем посольство об их самочувствии", – сказал начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи.

Отмечается, что из-за сильных дождей, которые идут в штате, часть рек вышли из берегов, также наблюдались оползни и были разрушены некоторые дороги. Около 80 человек погибли в результате вызванных дождями наводнений.

Позже в полиции добавили, что застрявшие на севере Индии российские туристы находятся в безопасности, в данный момент их эвакуируют.

Утром 11 июля пресс-служба МЧС России сообщала, что в Пермском крае в сплаве по реке Усьве пропали 22 туриста, среди которых были 11 детей. В ведомстве подчеркнули, что группа не была зарегистрирована. На их поиски были направлены спасатели и БПЛА.

Позже в экстренных службах уточнили, что группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Также в МЧС добавили, что на поиски туристов выдвинулся вертолет Ми-8 со спасателями и врачами.