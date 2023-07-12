Обильные ливни в Абхазии и Сочи не повлияли на турпоток
Многие путевки на этот период были куплены еще в мае.
Несмотря на обильные ливни россияне не спешат отказываться от отдыха в Сочи и в Абхазии.
Несколько дней подряд Адлерский район и поселок Мирный страдал от обильных осадков, которые затопили почти 200 домов. В Абхазии же была парализована курортная инфраструктура и наблюдались проблемы с водоснабжением.
При этом в туристических компаниях пояснили, что неблагоприятные и даже опасные погодные условия никак не повлияли на спрос путешественников.
«Ливни не влияют на турпоток. Часть продаж на это время была сделана еще в мае. Отказ может быть только в случае подтопления отеля. Тогда туристу положена компенсация или возврат средств, а также перенос даты или переселение в другой отель», — передает слова президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева издание «Моменты».
В Абхазии каждый случай рассматривается индивидуально, так как большинство отелей — это гостевые дома. Но даже это не влияет на спрос туристов.