Стюардесса призвала не пользоваться туалетной бумагой в самолете

Она отметила, что рулонная бумага в самолете всегда грязная.

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Опытная стюардесса из Майами призвала туристов не пользоваться туалетной бумагой в самолете, так как она всегда расположена рядом с туалетом и испачкана в фекалиях и другой грязи. Своими мыслями она поделилась на своей странице в TikTok.

Бренда Орел отметила, что внезапная турбулентность может помешать пассажирам, оказавшимся в это время в туалете.

«Маленькие мальчики целятся, но все равно стреляют во все стороны. Чаще всего они попадают в туалетную бумагу», — добавила стюардесса.

Она посоветовала брать с собой влажную туалетную бумагу или обычные салфетки.

Бренда Орел подчеркнула, что не следует использовать карманы на креслах, которые грязнее туалета. Также она рекомендует всегда иметь при себе средство защиты от ультрафиолета, брать на борт только нужные вещи, например, носки для улучшения кровообращения и предотвращения отеков. Стюардесса призвала не шутить пассажиров о террористической деятельности.