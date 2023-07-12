Штормовое предупреждение в Сочи продлили

Мэрия Сочи: штормовое предупреждение продлено до 12 июля.

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о продлении штормового предупреждения до конца 12 июля. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что люди и техника в потенциально проблемных районах каждого района находятся в полной готовности.

В первой половине июля в Сочи, а также в других регионах северо-восточного побережья Черного моря, было зарегистрировано необычно большое количество ливней. В центре «Фобос» отметили, что сильные осадки в июле являются обычным явлением для этого региона, превышая норму в 100 мм в месяц. Однако на этот раз за ночь в некоторых местах выпало до 70 мм осадков.

Ожидается, что облака рассеются к 13 июля, интенсивность осадков будет ослабевать, и во второй половине недели установится сухая погода, заявила ведущий специалист «Фобоса» Алина Котелевская.