Штормовое предупреждение в Сочи продлили
Мэрия Сочи: штормовое предупреждение продлено до 12 июля.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о продлении штормового предупреждения до конца 12 июля. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале. В сообщении говорится, что люди и техника в потенциально проблемных районах каждого района находятся в полной готовности.
В первой половине июля в Сочи, а также в других регионах северо-восточного побережья Черного моря, было зарегистрировано необычно большое количество ливней. В центре «Фобос» отметили, что сильные осадки в июле являются обычным явлением для этого региона, превышая норму в 100 мм в месяц. Однако на этот раз за ночь в некоторых местах выпало до 70 мм осадков.
Ожидается, что облака рассеются к 13 июля, интенсивность осадков будет ослабевать, и во второй половине недели установится сухая погода, заявила ведущий специалист «Фобоса» Алина Котелевская.
11 июля сообщалось, что уровень воды в реках Сочи поднялся до неблагоприятных отметок. Уточняется, что в Лазаревском и Хостинском районах Сочи была запущена работа сиренно-речевых установок для оперативного оповещения населения и повышения бдительности, сработали датчики. В мэрии также указали, что реки из берегов пока не выходили.