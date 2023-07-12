Женщина отправилась в голый круиз с тысячами незнакомцев

Жительница британского города Бромли отправилась в двухнедельный голый круиз по Карибам на нудистском судне с двумя тысячами незнакомцев. Об этом сообщает The Sun.

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До встречи с мужем Саймоном 47-летняя Хелен Берриман была противницей нудизма. Однако благодаря супругу она изменила мнение, и обнаженный образ жизни помог ей преодолеть комплексы и полюбить свое тело. В итоге пара решила принять участие в двухнедельном круизе по Карибам на судне с двумя тысячами единомышленников. Женщина рассказала, что это были не только их первые нудистские каникулы, но и вообще первый совместный отпуск.

Лайнер отправился из американского города Тампа, штат Флорида, и останавливался в разных точках Карибского бассейна, включая острова Сен-Мартен, Сент-Китс, Антигуа, Теркс и Кайкос, Багамы и Доминиканскую Республику. Нудистка заявила, что была поражена тем, как ее жизнь изменилась после этого путешествия. Она впервые посетила нудистский пляж на Антигуа, прокатилась на тарзанке голой и проехалась верхом на лошади без бюстгальтера.