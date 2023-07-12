Россияне стали чаще путешествовать в выходные
Востребованность коротких туристических поездок значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Туроператор Anex Tour даже заявил, что спрос увеличился вдвое.
«Есть направления, куда люди обычно едут не на неделю, а на два-три дня: это Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15–20 %», – рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Созыкина, спрос на короткие поездки растет из-за развития транспортной инфраструктуры. Особенно востребованы направления, куда можно доехать на «Сапсане» или «Ласточке».
При этом короткие поездки становятся дороже: за этот год цены вырастут на 7 %, а за пять лет повысились уже на 20 %. Самые популярные города для путешествия на выходные – Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград, передают «Известия».