Россияне стали чаще путешествовать в выходные

«Есть направления, куда люди обычно едут не на неделю, а на два-три дня: это Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15–20 %», – рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.