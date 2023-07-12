Какой глобальный "сюрприз" в ядерной сфере подготовили министры иностранных дел стран АСЕАН Сергею Лаврову в Индонезии

Большинство стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не поддерживает действия России на Украине. Многие неоднократно выражали свое осуждение публично. Это факт. Но страны АСЕАН отказались присоединяться к дипломатическому и экономическому бойкоту Москвы и считают такого рода действия ошибочными. Только Сингапур поддержал введенные Западом антироссийские санкции.

Так кто они нам - эти страны АСЕАН, на встречу с министрами иностранных дел которых в среду 12 июля прибыл в столицу Индонезии Сергей Лавров? Тайные друзья, которые боятся ссориться с Европой и США и потому могут проявлять симпатию к России только за кулисами? "Подпевалы" Америки, которые вынуждены вести диалог с Москвой, чтобы не конфликтовать с Китаем, имеющим колоссальный вес в Юго-Восточной Азии? Или на площадке АСЕАН собрались страны-прагматики, еще сохранившие надежду усидеть на двух (а возможно, и более) стульях и потому демонстративно ведущие "двойную игру"?

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Как рассказал посол Вьетнама в Ассоциации Нгуен Хай Банг, нынешняя встреча министров иностранных дел АСЕАН в Джакарте "сосредоточится на обсуждении вопросов "региональной экономики, инвестициях и стабилизации цепочек поставок". Безусловно, все участники мероприятия не прочь поговорить и о глобальных вызовах, и о злободневных конфликтах, включая российско-украинское противостояние. Никто из лидеров АСЕАН точно не станет возражать, если свое видение мировых проблем обозначат госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, а также другие приглашенные в Джакарту гости.

Но все это, по большому счету, страны региона волнует лишь с учетом двух ключевых для них аспектов. Первый - как происходящее скажется на торговле входящих в Ассоциацию государств. Второй - не повредят ли распри сильных мира сего безопасности АСЕАН. В отличие от пешек, всегда мечтающих на шахматной доске пробиться в ферзи, страны региона не ставят перед собой столь амбициозных и трудновыполнимых задач. Когда ряд входящих в Ассоциацию государств одновременно присоединился к иным, создаваемым Вашингтоном блокам, перед АСЕАН возникла архисложная задача удержаться на плаву и остаться полезной. Иначе Ассоциация распадется на куски - часть ее участников окажется в орбите Китая, другая достанется в качестве трофея Белому дому. Потому входящие в АСЕАН страны, подобно знаменитой лягушке, упавшей в молоко, вынуждены постоянно двигать "лапками" - неустанно трудиться, чтобы получить пресловутое масло и таким образом выжить. Отсюда сотни различных программ, проектов, инициатив с множеством порой далеких географически от Юго-Восточной Азии государств, которые приносят членам АСЕАН конкретную выгоду.

Участие России в проектах АСЕАН - а в работе находится сразу 74 пункта Комплексного плана действий, рассчитанного до 2025 года, - выглядит солидным заделом. Тут и энергетика, и технологии, и подготовка кадров. Одна беда - товарооборот между Россией и странами Ассоциации падает. А для Азии успешная торговля - своего рода религия. Ведь в прошлом Австралия, Сингапур и отчасти Индонезия выступали против участия Москвы в региональных форумах АСЕАН, ссылаясь на незначительность торговых связей нашей страны с Юго-Восточной Азией. Многие входящие в Ассоциацию государства не скрывают: введенные против России западные санкции затрудняют развитие контактов с Москвой.

Так что стабильное желание стран АСЕАН, несмотря на все трудности и давление, сохранить многочисленные каналы диалога с Россией - на нынешнем этапе это не про торговлю. Тут иная бухгалтерия, которую некорректно оценивать в долларах или в количестве проведенных по линии Россия-АСЕАН совместных мероприятий. Во всех программах или "Путях", которые принимались и будут приниматься Ассоциацией, записано, что их цель - сохранение политической стабильности и мира в регионе. Вот и приехавший в Индонезию госсекретарь США утверждает, что задача, стоящая перед его страной в Юго-Восточной Азии, самая благородная - сохранение центральной роли АСЕАН. Правда, делают в реальности американцы прямо противоположное: разваливают Ассоциацию изнутри, формируя в Азии новые блоки и не существовавшие прежде очаги напряженности.

Среди принявших приглашение на проходящий в Вильнюсе саммит НАТО числились главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Причем, по данным газеты "Иомиури", формирование нового соглашения о сотрудничестве между Японией и НАТО находится в завершающей стадии. В этой ситуации Россия, выступающая совместно с Китаем за единство АСЕАН, помогает последней противостоять экспансии Запада. Мнение Москвы по-прежнему значимо по вопросам глобальной безопасности, нехватки продовольствия и энергии. Взаимодействие АСЕАН с Россией, по словам главы департамента МИД Таиланда, успешно развивается в сфере борьбы с транснациональной преступностью и по вопросам кибербезопасности.

К предстоящей встрече министров иностранных дел в Джакарте страны АСЕАН подготовили глобальный "сюрприз" - они намерены обратиться к представителям ядерных держав и предложить им подписать так называемый Бангкокский договор 1995 года. Этот документ объявляет Юго-Восточную Азию зоной, свободной от ядерного оружия. Просить подписать документ, помимо Москвы, страны АСЕАН намерены США, Францию, Британию и Китай. Ни одна из обладающих ядерным оружием держав Бангкокский договор не завизировала. Однако Китай объявил, что готов подписать соответствующий протокол.

Что касается США, то они вместе с Британией до 2030 года планировали передать Австралии три атомные подводные лодки с неядерным вооружением. Но все понимают: неядерные вооружения на субмаринах в будущем можно поменять… Так что участники АСЕАН действуют на опережение, чтобы заранее получить формальные заверения в сохранении безъядерного статуса Юго-Восточной Азии. Вот только неясно, получится ли добиться от Вашингтона желаемых гарантий и чем АСЕАН придется поступиться взамен.

К слову, в Индонезии до сих пор жива легенда о том, как, находясь с визитом в СССР, первый глава республики Ахмед Сукарно, будучи в Третьяковской галерее, попросил подарить ему картину Репина "Не ждали". Никто не знает, чем именно она привлекла его внимание. Возможно, необычным названием. Только благодаря находчивости российского руководства, сообщившего гостю, что картину отправляют на реставрацию, шедевр не попал в Индонезию.