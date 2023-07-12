Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчика

Пассажирка самолета положила босую ногу на чужой подлокотник и прослыла вонючкой среди пользователей сети. Кадр произошедшего опубликовал на форуме Reddit пожаловавшийся на нее попутчик.

© Lenta.ru

На снимке видно, что путешественница разместила ногу между двумя креслами и вторглась в пространство другого пассажира.

«Эта женщина думает, что мой подлокотник для ее ног», — подписал фото автор публикации.

Пользователей рассердило нетактичное поведение пассажирки. Многие назвали ее ноги «отвратительными и вонючими».