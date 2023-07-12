Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчика и прослыла вонючкой
Пассажирка самолета положила босую ногу на чужой подлокотник и прослыла вонючкой среди пользователей сети. Кадр произошедшего опубликовал на форуме Reddit пожаловавшийся на нее попутчик.
На снимке видно, что путешественница разместила ногу между двумя креслами и вторглась в пространство другого пассажира.
«Эта женщина думает, что мой подлокотник для ее ног», — подписал фото автор публикации.
Пользователей рассердило нетактичное поведение пассажирки. Многие назвали ее ноги «отвратительными и вонючими».
«Попросите ее убрать, это ужасно», «Поднимай подлокотник каждый раз, когда она ставит туда ногу», «Я бы точно облили ее ноги водой», — писали юзеры в комментариях.
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