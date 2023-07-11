В Дагестане с туристов начали собирать деньги за выход на природу

Неожиданным для туроператоров стало решение властей региона установить плату за вход в размере 100 рублей на туристические объекты, расположенные на охраняемых природных территориях. В Минприроды Дагестана объяснили это необходимостью "повысить качество предоставляемых услуг в сфере туризма, развития инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания посетителей". Но особо охраняемыми территориями дело не ограничилось.

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Недавно рядом с популярным у туристов водопадом Тобот в Хунзахском районе установили будку и, чтобы пройти на смотровую площадку, требовали заплатить по 250 рублей с человека. После большого резонанса, который вызвала публикация данного факта в соцсетях, в администрации Хунзахского района сообщили, что сбор средств прекращен до выяснения всех обстоятельств. Еще одно популярное место - Салтинский водопад. В мае здесь появились люди, продававшие билеты за посещение достопримечательности. Это вызвало возмущение среди туроператоров и местных жителей. Они обратились с жалобой к депутату Госдумы от Дагестана местному уроженцу Хизри Абакарову.

Самый главный вопрос: куда пойдут собранные средства? К примеру, заброшенный аул Гамсутль посещают тысячи туристов. За вход в село с человека начали брать по 200 рублей. При этом ничего не делается для обустройства объекта и безопасности туристов.

Руководитель единого сервиса путешествий по Дагестану Гасан Туллиев предлагает несколько вариантов по обустройству туристических локаций. Один из них - передать их в управление местных жителей, которые сами обустроят туробъект, а затем будут брать оплату с туристов. Этот вариант в условиях Дагестана наиболее оптимален, так как для развития туристической привлекательности региона именно местные жители вносят самый большой вклад, считает эксперт.