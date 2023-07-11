Российским туристам отказали во въезде в Израиль, а также отобрали документы в ходе паспортного контроля. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

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Российские туристы уже более суток находятся в аэропорту Тель-Авива. С отказом во въезде столкнулись более 10 россиян, прибывших из Сочи и Минеральных вод на отдых или по приглашению родственников.

Как отметили в миграционной службе Израиля, россиянам отказали во въезде в страну по «соображениям предотвращения нелегальной миграции».