В АТОР объяснили, что делать туристам, если их обокрали на отдыхе

На отдых лучше не брать драгоценности и прочие дорогие вещи без особой надобности. Однако если что-то ценное украли, важно знать, как действовать. Несколько советов дали в АТОР.

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Если на отдыхе что-то украли, необходимо уведомить об этом представителя туроператора и администрацию отеля. Может быть нужно вызвать полицию, однако для контакта с местными ее сотрудниками придется поставить в известность о происшествии российское консульство.

В АТОР отметили, что у туристов нет права требовать, чтобы компания участвовала в расследовании, сопровождала их в полицию или компенсировала украденное. Тем не менее турфирмы добровольно могут поддержать клиента.

Чтобы получить компенсацию от отеля, необходимо доказать, что пропавшие вещи действительно были в наличии у пострадавших. Это трудоемкий процесс. Чтобы облегчить его, можно задекларировать все ценные вещи при пересечении границы.