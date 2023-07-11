Шесть модульных гостиниц построят в Чечне

На территории Чечни в ближайшие два года будет построено шесть модульных гостиниц. Их возведут в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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«По итогам конкурсного отбора шесть проектов Чеченской Республики получили субсидии на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных накопительных средств размещения. Они будут реализованы в предгорных и горных районах в течение двух лет. Некоторые проекты будут расширены, а некоторые построены с нуля, это довольно значимый вклад в развитие туристической инфраструктуры», — сообщил ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

По его словам, до конца года на строительство гостиниц направят свыше 90 миллионов рублей, а в 2023 году — еще 130 миллионов рублей.

«После предложения президента РФ выделить дополнительные средства на поддержку строительства модульных гостиниц мы надеемся, что еще больше проектов Чеченской Республики получат поддержку», — добавил Байтазиев.

По его словам, в регионе при грантовой поддержке уже реализовано 26 проектов в сфере туризма, в том числе экотропы, туристические маршруты, глэмпинги, база отдыха, а также детская площадка и парк аттракционов.