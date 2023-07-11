Терминал Т2 в «Домодедове» начал обслуживать международные рейсы
Терминал Т2 аэропорта «Домодедово» начал обслуживать международные рейсы, передает «МИР 24».
Площадь воздушной гавани увеличилась на 240 тысяч квадратных метров. В новом сегменте аэропорта на семи этажах разместились зона досмотра пограничного контроля, пространство для детей, медицинский пункт и огромные торговые залы дьюти-фри.
В новом терминале пассажиры будут чувствовать себя максимально комфортно. Для каждого багажа предусмотрен свой поддон, который проконтролирует система автоматической сортировки.