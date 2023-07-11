Россияне стали чаще ездить на отдых в Малайзию

Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха Малайзию. По данным АТОР, поток в эту страну из РФ в первые три месяца 2023 года стал выше, чем ожидали местные власти.

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По сравнению с 2019 годом количество туристов из России, которые посетили Малайзию, увеличилось на 30%. Об этом сообщил заместитель директора российского отделения Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.

По данным туристической компании Ambotis Holidays, у путешественников, которые собираются в Малайзию, разные запросы. Кто-то хочет весь отпуск находиться в одной локации, кто-то сочетает экскурсии в Куала-Лумпуре с походами на пляж на острове Лангкави. Стабильно часто выбирают путевку, включающую в себя посещение Куала-Лумпура и отдыха на острове Бали.

Цены на недельный отдых для двоих в четырехзвездочном отеле начинаются со 195 тысяч рублей. Виза не понадобится, если турист планирует находиться в Малайзии меньше 30 дней.