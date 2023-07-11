Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

Самолету United Airlines пришлось резко сменить курс после истерики пассажира бизнес-класса из-за неподходящей еды. Подробности истории рассказала британская газета The Guardian.

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Уточняется, что рейс, следовавший из Хьюстона в Амстердам, был перенаправлен в Чикаго после того, как турист устроил скандал на борту из-за того, что его выбор блюда был недоступен.

По данным издания, самолет вылетел из Хьюстона 9 июля в 16:20 по местному времени и через два часа уже находился в воздушном пространстве Чикаго. Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что самолет кружил над международным аэропортом О'Хара, поскольку ему нужно было израсходовать топливо перед незапланированной посадкой.

«Рейс 20 United из межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Амстердам был перенаправлен в международный аэропорт О’Хара и благополучно приземлился из-за беспокойства пассажира. Правоохранители встретили самолет у выхода на посадку и вывели пассажира из самолета. Затем самолет продолжил свой путь в Амстердам», — рассказали журналистам представители авиакомпании.

Чем именно был недоволен дебошир, не сообщается. Однако издание отмечает, что на рейсах United Airlines обычно предлагают полный обед из трех блюд.

Веб-сайт с обзорами путешествий Live and Let’s Fly уточняет, что пассажиры бизнес-класса, летевшие в Амстердам, могли выбирать между обжаренными говяжьими ребрами, жареным лососем с лемонграссом или салатом из рикотты и маникотти с диким медом в качестве основного блюда. Кроме того, по данным портала, место в бизнес-классе в одну сторону на рейсе Хьюстон-Амстердам авиакомпании United Airlines обычно стоит около семи тысяч долларов (примерно 640 тысяч рублей).

Ранее туристка увидела на борту самолета American Airlines воображаемого пассажира и устроила из-за этого истерику. На размещенных кадрах американка ходит по проходу между креслами и кричит: