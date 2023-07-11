Стало известно, когда в Сочи снова будут работать закрытые пляжи

Сочинские пляжи, которые закрыли из-за ливней, постепенно будут возвращаться к работе, как только закончится шторм в море. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

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По его словам, благодаря солнечной погоде удается приводить в порядок береговую полосу. Тем не менее волны еще есть, из-за чего пляжи пока не открывают для купания.

Мэр отметил, что Сочи возвращается к ритму жизни, который был у города до ограничений. Отказываться туристам приходится пока только от самостоятельного отдыха у рек.

В Хостинском и Адлерском районах Сочи были сильные ливни. Они повредили инфраструктуру в Хосте и в поселке Мирном. 200 придомовых территорий подтопило, из-за чего жителей пришлось эвакуировать. В Мирном и в Хостинском районе мэр объявил режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.