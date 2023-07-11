Названы популярные у россиян зарубежные направления

Выявлены изменения в предпочтениях российских туристов относительно путешествий за границу летом текущего года. По данным сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip, на первом месте оказался Токио, ставший лидером среди популярных зарубежных направлений. За год спрос на гостиницы в японской столице вырос в шесть раз, а средняя стоимость номера составила 3,1 тысячи рублей в сутки.

© Unsplash.com

На втором месте оказался Сингапур, куда россияне стали ездить в пять раз чаще. Здесь стоимость ночлега в отеле составляет примерно пять тысяч рублей. Третье и четвертое места заняли Сеул и Варадеро, которые популярностью выросли вчетверо среди российских туристов. В Южной Корее ночь в гостинице обойдется около 2,3 тысячи рублей, а на Кубе - 5,2 тысячи рублей. Также значительный рост спроса заметен в Бангкоке, где доля бронирований за год увеличилась на 87,5 процента, а стоимость номера в столице Таиланда составляет всего тысячу рублей в день.

Кроме того, в список вошли Баку и Барселона, чей спрос вырос на более чем 50 процентов, а также Милан, Рим и Фетхие. Эти города также привлекли внимание российских туристов своими достопримечательностями и возможностями для отдыха.