В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 11 июля, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты шести воздушных судов, семь авиарейсов отменили. В Домодедово задержали десять рейсов, восемь — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли три рейса, один — отменили.