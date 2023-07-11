В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
В трех московских аэропортах во вторник, 11 июля, произошла отмена и задержка 35 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Так, стало известно, что во Внуково перенесли вылеты шести воздушных судов, семь авиарейсов отменили. В Домодедово задержали десять рейсов, восемь — отменили. В Шереметьево, в свою очередь, перенесли три рейса, один — отменили.
Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.
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