РЖД пообещали запустить вагоны со СПА, тренажерами и караоке

Заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Дмитрий Пегов рассказал, что компания рассматривает возможность запуска в составе туристических поездов вагонов со СПА, тренажерами, караоке, кукольным театром и кинотеатром.

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Он отметил, что в последние годы вновь стали востребованными и популярными железнодорожные туры, которые пользовались спросом во времена Советского Союза. РЖД активно развивают это направление.

Пегов заявил, что не станет раскрывать «всех секретов и планов производителей и заказчиков». Однако сказал, что сейчас разрабатываются вагоны СВ с душем, «вагон-СПА», вагон «Тренажерный зал», «Бар-караоке» и «Кукольный театр – кинотеатр».