Первый рейс из Москвы в Кутаиси отменили из-за непогоды

Рейс из аэропорта Домодедово должен был приземлиться в Кутаиси в 23:40 по местному времени (22:40 мск), однако был отменен. Также отменен рейс из Кутаиси в Москву, который должен был вылететь в ночь на вторник, в 00:30 (23:30 мск). Как передают местные телеканалы, аэропорт в Кутаиси подтопило в результате сильного дождя. В одном из участков аэропорта под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.