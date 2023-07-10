Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании рассказала в своем видео в TikTok, что самое грязное место в самолете — это карманы спинок сидений. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

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По словам бортпроводницы Бренды Орелус (Brenda Orelus) из Майами, которая за свою карьеру посетила более 90 стран, карманы спинок сидений грязнее, чем туалеты, подушки кресел и откидные столики. Стюардесса рассказала, что их чистят, «только если туда кого-то стошнит».

«Все, что делают уборщики, — это входят в самолет и выносят мусор. Так что в карманах сидений скапливаются микробы, и нет никакого регулярного обслуживания или очистки этих поверхностей, тогда как туалеты регулярно протираются и дезинфицируются», — пояснила Орелус.