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Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

Стюардесса неназванной иностранной авиакомпании рассказала в своем видео в TikTok, что самое грязное место в самолете — это карманы спинок сидений. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Стюардесса назвала самое грязное место в самолете
© Lenta.ru

По словам бортпроводницы Бренды Орелус (Brenda Orelus) из Майами, которая за свою карьеру посетила более 90 стран, карманы спинок сидений грязнее, чем туалеты, подушки кресел и откидные столики. Стюардесса рассказала, что их чистят, «только если туда кого-то стошнит».

«Все, что делают уборщики, — это входят в самолет и выносят мусор. Так что в карманах сидений скапливаются микробы, и нет никакого регулярного обслуживания или очистки этих поверхностей, тогда как туалеты регулярно протираются и дезинфицируются», — пояснила Орелус.

Кроме того, стюардесса посоветовала пассажирам не использовать туалетную бумагу в самолетах, так как она часто бывает намокшей или испачканной. Вместо нее бортпроводница рекомендует брать бумажные салфетки, которые обычно находятся над раковиной.