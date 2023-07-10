«Ни воды, ни света»: россиянин — о происходящем в Абхазии
Многие здания в Абхазии из-за затопления после сильных ливней остались без водоснабжения и электричества. Россиянин, приехавший на отдых в село Лдзаа, рассказал, что там происходит.
«Мы вчера вечером уехали в Пицунду, потому что вода была уже на соседней улице, а в отеле сутки не было ни воды, ни света. Дождь шел всю ночь и продолжается до сих пор. Мы ждем, пока расчистят дорогу в Сочи, чтобы уехать своим ходом – мы на машине», – поделился с «Петербургским дневником» россиянин.
Проливные дожди в Абхазии вызвали сильное наводнение. Больше всего пострадал Гагрский район – улицы населенных пунктов превратились в реки. Также известно, что местами размыта железная дорога, поэтому было приостановлено движение поездов.
Аналогичная ситуация и с автомобильными дорогами – проезд по ним ограничен из-за затопления. Кроме того, подтоплены жилые дома и гостиницы. В настоящее время в Гагрском районе отдыхают около 3000 туристов, только организованных.