«Ни воды, ни света»: россиянин — о происходящем в Абхазии

«Мы вчера вечером уехали в Пицунду, потому что вода была уже на соседней улице, а в отеле сутки не было ни воды, ни света. Дождь шел всю ночь и продолжается до сих пор. Мы ждем, пока расчистят дорогу в Сочи, чтобы уехать своим ходом – мы на машине», – поделился с «Петербургским дневником» россиянин.