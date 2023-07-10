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Эксперты назвали самые популярные среди путешественников регионы России

Самым популярным российским регионом, в котором туристы посуточно снимали загородную недвижимость, по итогам прошлого месяца стал Краснодарский край. Доля субъекта РФ в общем спросе составила 21%, сообщают "Известия" с ссылкой на результаты исследования.

Названы самые популярные у туристов регионы России
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На втором месте расположилась Московская область (6%), а третью позицию делят Крым и Дагестан (по 4%). Далее по списку – Ленинградская и Челябинская области, Алтайский край, Башкортостан и Татарстан.

Россияне назвали любимые курорты Краснодарского края

Таким образом, более половины всех предложений краткосрочной аренды загородного жилья сконцентрировано всего в 7 регионах России.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сочи, Южной Осетии и Крыму были введены ограничения из-за непогоды.