Названы регионы, куда не стоит ехать на отдых из-за погодных катаклизмов

В ночь с субботы на воскресенье в Сочи прошел сильный ливень, который унес потоком воды несколько машин и затопил два дома. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиком прогностического центра «Метео-ТВ» Александром Ильиным, какие регионы сейчас неблагоприятны для отдыха из-за непогоды и когда закончится период дождей.

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По его словам, в прошедшие сутки почти на всем Черноморском побережье Кавказа проходил холодный фронт, из-за чего города заливало сильными дождями.

— На юге установилась синоптическая обстановка с циклональным характером. На протяжении суток дождь прекращался только на час-полтора, а в остальное время шел без остановки. В городской местности потоки воды не успевали впитываться в землю, поэтому наблюдались серии катаклизмов, — пояснил Ильин. — Сейчас же могут наблюдаться сильные ветра в дневные часы — до 17–23 метров в секунду.

Среди неблагоприятных регионов для отдыха Ильин назвал горные районы, где грозовая деятельность очень активная. Среди них:

Анапа, Абхазия, Сочи.

— Достаточно сильные дожди также будут в Приморье и такая же опасность сохранится в Прибайкалье, — предупредил Ильин.

Однако, как рассказал специалист, уже сегодня на юге России погода улучшилась, дожди прекратились, но сохранился плотный, порывистый и сильный ветер.