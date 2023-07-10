Штормовое предупреждение в Сочи продлили на 11 июля

Действие штормового предупреждения на территории Сочи продлили до конца суток 11 июля. В городе сохраняется угроза мощных ливней, грозы и града, а также прогнозируется шквалистый ветер 15-17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- На курорте сохраняется неблагоприятный метеопрогноз. До конца 11 июля вероятны сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - отметили в оперштабе Кубани.

Кроме того, в акватории Черного моря в районе Сочи сохраняется опасность возникновения смерчей.

Пляжи курорта будут зарыты для купания, а от отдыха у воды местным жителям и туристам рекомендуют воздержаться.