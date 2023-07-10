Заработали новые правила въезда в Финляндию

Вступили в силу новые ограничения на въезд россиян в Финляндию. Отныне гражданин РФ не может просто так приехать в страну, даже если у него там недвижимость и бизнес. К примеру, если у вас там дом, то въехать можно для проведения ремонта. Но придётся доказать, что для работ необходимо ваше личное присутствие. Студенты смогут приезжать только для обучения по программам, по которым выдают диплом. Ранее финские власти запретили приезжать российским туристам.

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Въезд в Финляндию

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Новое ужесточение правил въезда в Финляндию затронуло россиян, которые там учатся, либо имеют собственность или бизнес. Всё сводится теперь к тому, что для въезда нужны веские причины. Казалось бы, само наличие недвижимости в стране — это очень веская причина. Финские власти считают иначе.

Вот что поменялось:

проезжать транзитом через Финляндию в страны Шенгенской зоны для деловых целей запрещается — можно будет въехать только ради дел в самой Финляндии;

для въезда нужно доказать необходимость личного присутствия — независимо от того, бизнес у вас там или какая-то собственность;

студенты из России могут теперь приезжать ради обучения только по тем программам, по которым выдают диплом (например, в рамках студенческого обмена).

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Другие ограничения россиян

Первые жёсткие ограничения для россиян Финляндия ввела 30 сентября 2022 года. Обычным туристам с тех пор приезжать туда нельзя. Въезд открыт лишь по гуманитарным причинам (например, для лечения), а также для тех, у кого есть члены семьи — граждане Евросоюза.

При этом ещё в августе Хельсинки объявили о сокращении числа туристических виз для россиян. Тогда же МИД страны посоветовал местным магазинам не продавать российским туристам товары, попавшие под санкции. Хотя по финским законам нельзя отказывать в продаже на основании гражданства. А президент Финляндии Саули Ниинистё призвал прекратить выдавать россиянам разрешения на въезд в страну на основании владения недвижимостью.

6 июля 2023 года финские власти продлили запрет на «несущественные поездки» для россиян. Остались без изменения ограничения по транзиту граждан РФ в другие страны Шенгенской зоны. У российских туристов остался один способ въезда с любыми целями — из других стран Шенгена, например, из Норвегии.

Москва не оставила без ответа недружественное поведение соседей. 6 июля из страны выслали девять сотрудников посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Согласие на работу генконсульства российская сторона также отозвала. Финны также закрыли свои консульства в Мурманске и Петрозаводске (осталось только в Москве).

Финляндия в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-м членом НАТО, хотя до этого страна много десятилетий придерживалась нейтралитета. На то было две причины:

не хотелось портить отношения с Россией, которая противится расширению НАТО на восток;

палки в колёса вставлял другой член НАТО — Турция. Она требовала от Финляндии и Швеции выдать ей членов «Рабочей партии Курдистана», которую Анкара считает террористической организацией.