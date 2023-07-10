Пассажиры Red Wings 18 часов ждали вылета в Москву на полу в Стамбуле
Возвращения в Россию пришлось долго ждать пассажирам рейса WZ-76 из Стамбула. Первоначально суперджет Red Wings должен был отправиться из Турции еще в полдень воскресенья, но его многократно переносили. Причем каждый раз его сдвигали на небольшое время. В итоге общее ожидание составило без малого 18 часов. Борт смог улететь в Москву только в 05:40 утра понедельника. В Домодедово он приземлился в 09:37.
Туристы делились условиями, в которых им пришлось ждать вылета. Им не предоставили гостиницу. Единственное, что удалось получить от авиакомпании, – талоны на еду в ближайшем фастфуде. Пассажиры вынуждены были размещаться на скамейках. Некоторые спали прямо на полу. Разместиться там же, по заверениям очевидцев, предложили и женщине на инвалидной коляске. Ей не создали дополнительных условий, а просто предложили лечь на что-нибудь ровное в терминале. Кроме того, у нее пытались забрать ее средство передвижения, но пассажирам удалось его отвоевать, так как без коляски женщина даже не могла переместиться до туалета.
По одной из версий, которую озвучивали туристам, борт в Москву не отправляли из-за того, что было необходимо починить шасси. Судя по данным Flightradar, борт, который утром воскресенья выполнил рейс WZ-75 Москва – Стамбул, технических проблем не имел. Далее он совершил перелет по маршруту Стамбул – Казань – Стамбул. Что касается суперджета, на котором туристы в итоге улетели в Москву утром в понедельник, то он перед этим прибыл рейсом из Беслана и также не задержался в Турции.
Возможно, речь шла о вечернем WZ 4627, который так и не улетел из Стамбула, прибыв туда после 7 вечера. Сложные погодные условия в Сочи также не повлияли на эту задержку – из-за него лишь сдвинулся рейс в Тюмень на 3,5 часа. Сегодня в Стамбуле задержан на тот же срок вылет в Уфу. Редакция TourDom.ru отправила запрос в Red Wings, предложив рассказать о причинах длительной задержки накануне.
«Неужели нельзя было найти отели на окраинах Стамбула по 50 долларов за номер и разместить людей по-человечески? Зачем нужно экономить на своем имидже и авторитете 5000?» – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Ранее мы сообщали, что в минувшие выходные сутки ждали вылета из Дубая в Москву пассажиры flydubai. Авиакомпания отменила субботний вечерний рейс FZ 987. По сообщениям турагентов, пассажиров частично пересадили на другие рейсы. Непоместившиеся ожидали в отелях воскресного вылета.