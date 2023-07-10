Пассажиры Red Wings 18 часов ждали вылета в Москву на полу в Стамбуле

Возвращения в Россию пришлось долго ждать пассажирам рейса WZ-76 из Стамбула. Первоначально суперджет Red Wings должен был отправиться из Турции еще в полдень воскресенья, но его многократно переносили. Причем каждый раз его сдвигали на небольшое время. В итоге общее ожидание составило без малого 18 часов. Борт смог улететь в Москву только в 05:40 утра понедельника. В Домодедово он приземлился в 09:37.

© tourdom.ru

Туристы делились условиями, в которых им пришлось ждать вылета. Им не предоставили гостиницу. Единственное, что удалось получить от авиакомпании, – талоны на еду в ближайшем фастфуде. Пассажиры вынуждены были размещаться на скамейках. Некоторые спали прямо на полу. Разместиться там же, по заверениям очевидцев, предложили и женщине на инвалидной коляске. Ей не создали дополнительных условий, а просто предложили лечь на что-нибудь ровное в терминале. Кроме того, у нее пытались забрать ее средство передвижения, но пассажирам удалось его отвоевать, так как без коляски женщина даже не могла переместиться до туалета.

Видео дня

По одной из версий, которую озвучивали туристам, борт в Москву не отправляли из-за того, что было необходимо починить шасси. Судя по данным Flightradar, борт, который утром воскресенья выполнил рейс WZ-75 Москва – Стамбул, технических проблем не имел. Далее он совершил перелет по маршруту Стамбул – Казань – Стамбул. Что касается суперджета, на котором туристы в итоге улетели в Москву утром в понедельник, то он перед этим прибыл рейсом из Беслана и также не задержался в Турции.

Возможно, речь шла о вечернем WZ 4627, который так и не улетел из Стамбула, прибыв туда после 7 вечера. Сложные погодные условия в Сочи также не повлияли на эту задержку – из-за него лишь сдвинулся рейс в Тюмень на 3,5 часа. Сегодня в Стамбуле задержан на тот же срок вылет в Уфу. Редакция TourDom.ru отправила запрос в Red Wings, предложив рассказать о причинах длительной задержки накануне.

«Неужели нельзя было найти отели на окраинах Стамбула по 50 долларов за номер и разместить людей по-человечески? Зачем нужно экономить на своем имидже и авторитете 5000?» – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».