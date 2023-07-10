В Турции наступил «Эрдоганов день», ужаснув ценами российских туристов

7 июля станет днем, когда приезжие захотят сменить место жительства.

© runews24.ru

Российский путешественник, отдыхающий в Турции, рассказал об изменениях, произошедших в государстве в эти дни. Своими мыслями россиянин поделился в своем блоге «Polienko: путешествует вдвоем» на платформе «Дзен».

Мужчина заявил, что 7 июля в Турции россияне стали называть «Эрдоганов день», по аналогии с русским праздником Ивана Купалы. Связано это с резкими подорожание цен на все, что можно.

Главной проблемой он назвал подорожание условий жизни в государстве из-за различных налогов и инфляции. За счет налогов власти хотят перекрыть дефицит бюджета.

Один из налогов касается заграничных телефонов. То есть любое иностранное устройство должно быть зарегистрировано. Раньше за это нужно было заплатить 10 тысяч рублей, а сейчас — целых 70 тысяч рублей.

Еще расстраивает туристов рост НДС на 2%, который несет за собой повышение цен на все группы товаров. Также подорожало право нахождения в стране. Дороже стала пошлина на вид на жительство, а также сборы за оформление необходимых документов.

«Жизнь в Турции дорожает. Цены вырастут на все. Рост российских зарплат релокантов не успевает за такими налогами. 7 июля многие приезжие захотят сменить место жительства. Стоит отметить в календаре: 7 июля. Это Эрдоганов день», — заключил турист.