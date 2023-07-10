Мошенники продолжают манить туристов несуществующими базами отдыха в Приморье

В Приморском крае – очередной случай мошенничества с «выгодным предложением» аренды домов для отдыха у моря, сообщает ИА DEITA.RU. На этот раз жертвами стали жители Уссурийска, которым в мессенджере попалось объявление, что в Андреевке открылась новая база отдыха, в честь открытия действуют разнообразные скидки и акции, в том числе «Бесплатные выходные».

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Гостям предлагали небольшие деревянные домики с удобствами за 4 500 рублей в сутки в июле и сентябре, за 5000 рублей в сутки в августе. От клиентов требовалась предоплата, приморцы внесли её ещё в мае. И теперь, когда подошло время запланированного отдыха, номер «сотрудника базы», с которым велись переговоры, вдруг стал недоступен, а telegram-канал, где и были опубликованы «выгодные предложения», оказался удален. Клиенты, оставшиеся без денег и отдыха, планируют обращаться в полицию.