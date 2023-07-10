В Сочи введены ограничения из-за непогоды

В некоторых российских регионах из-за непогоды введены ограничения, сообщает "Коммерсант" с ссылкой на принятые главами субъектов соответствующие решения.

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В Сочи жителям региона и туристам рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте из-за поднятия уровня воды в реке Хорота до "опасной" отметки. На настоящий момент он пошел на спад, отмечает мэрия.

МЧС России, тем временем, проводит эвакуацию поселка Мирный в Краснодарском крае. За 1 час выпало аномальное количество осадков, в результате чего подтопило около 150 домов и 13 улиц.

Помимо этого, приостановлены поезда в Абхазию и закрыто движение транспорта по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию. В субъекте РФ сейчас действует оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней, грозы и шквалистого ветра, который достигает 25 метров в секунду. В горах ожидаются сели.

В Крыму действует штормовое предупреждение, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Движение паромов по Керченской переправе временно не осуществляется.