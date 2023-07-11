Между Сочи и Тбилиси запустили прямой авиарейс

Во вторник авиакомпания Red Wings начала совершать прямые авиарейсы из Сочи в Тбилиси на самолете Sukhoi Superjet, рассчитанном на 100 мест. Из-за грозового фронта на курорте борт, летевший из Москвы, не смог вовремя приземлиться, поэтому вылет из международного аэропорта черноморского города-курорта задержался почти на два часа.

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Первым пассажиром стала жительница абхазской столицы Сухум Эльза Кварацхелия с 11-летним внуком Ларго Джорджикия из Сочи. Им вручили памятные сувениры от аэропорта и сертификат на разовое посещение зала повышенного комфорта до конца года.

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Я первый раз лечу в Тбилиси, очень удобно напрямую, иначе пришлось бы через Стамбул или Ереван, а это дольше и дороже, - рассказала она. - В Грузии живет мой сын, отдохну у него неделю и оставлю внука погостить на каникулы. Обратный билет еще не покупала. Перелет в одну сторону нам обошелся в 14 тысяч рублей. Билеты покупали за неделю, а о рейсе узнали от родственников из Москвы.

Александр из Севастополя полетел в Тбилиси к друзьям.

Мы с ними давно не виделись, - отметил он. - Проведем несколько интересных и насыщенных дней. В воскресенье уже обратно. Стоимость билетов в обе стороны составила 32 тысячи рублей.

Кстати, 30 июня, в день старта продаж, билет из Сочи в Тбилиси можно было купить за шесть тысяч рублей в одну сторону на человека.

По словам директора по связям с общественностью группы компаний "Аэродинамика" Василия Торгашина, сегодня долгожданный день, о чем свидетельствует почти 100-процентная загрузка.

- На первом рейсе 90 пассажиров, - сказал он. - Билеты на следующие рейсы тоже активно раскупаются. Вылеты запланированы два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям в 14.00. В ту сторону самолет летит 1 час 20 минут, а обратно 1 час 5 минут, то есть вылет из Тбилиси в 17.10, а посадка в 17.15 - из-за разницы по времени в час.

Целых четыре года между Сочи и Тбилиси отсутствовало авиасообщение. Эксперты связывают привлекательность этого направления прежде всего с быстрым перелетом.

- Лететь на самолете в Тбилиси близко, а путь на автомобиле занимает сутки и проходит через Майкоп, Минводы и Владикавказ, - объяснил Василий Торгашин. - К тому же Сочи - главный южный транспортный хаб, а грузинская диаспора в городе-курорте - вторая по численности после армянской.

Рейсы в Тбилиси планируются до 29 октября. Возможно расширение географии и частоты полетов.

Отмечается, что питания на борту не предусмотрено, но пассажиры получат возможность подписать и отправить близким открытку с изображением Грузии.

Всего из Сочи сегодня открыто 20 международных направлений в 13 стран - Беларусь, Сербию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Египет, Турцию, Таджикистан, ОАЭ, Израиль, Киргизию, Казахстан и Грузию.