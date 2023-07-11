Три смерча у берега моря в российском регионе сняли на видео

В Туапсинском районе Краснодарского края заметили и сняли на видео три смерча у берега моря. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно три смерча, которые поднимают воду у своего основания. Над морем нависают темные тучи, судя по кадрам, собирается дождь.

Авторы канала со ссылкой на очевидцев сообщают, что те видели еще четвертый смерч, который быстро растет. Администрация Туапсинского района в Telegram-канале сообщила только об одном смерче, который наблюдается в районе Кубани на расстоянии 10 километров от берега и движется в северо-восточном направлении.