Россиянам назвали самые доступные курорты в 2023 году

Цены на российских курортах выросли за год на 15 %. А спрос на туры в Краснодарский край подскочил в 1,5–2 раза. Рассказываем, где можно отдохнуть дешево в 2023 году.

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«Сильнее всего увеличились ставки в Новороссийске – на 33 % (до 3217 рублей за сутки), Лазаревском – на 27 % (до 3740 рублей) и Витязеве – на 19 % (до 3248 рублей)», – передает «Российская газета».

В Сириусе, Геленджике и Адлере цены выросли на 15 %. Проживание в Анапе подорожало на 14 %, в Сочи и Кисловодске – на 13 %, Светлогорске и Пятигорске – на 6 %, Зеленоградске – на 4 %.

В Севастополе, Ялте и Ейске цены, наоборот, снизились. Также отмечается, что в этом сезоне ажиотажный спрос на отдых в Сочи, на втором месте по популярности Зеленоградск, на третьем – Адлер.

Также в топе-15 курортов Геленджик, Ейск, Ялта, Пятигорск и другие. На Крым в 2023 году приходится 3 % всех бронирований.