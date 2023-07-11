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Курганские власти планируют открыть авиарейсы до Махачкалы

В Курганской области планируют открыть авиарейсы до Махачкалы в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. Также на следующий год рассматриваются направления до Минеральных Вод и Новосибирска.

Курганские власти планируют открыть авиарейсы до Махачкалы
© Suleymannabiev/commons.wikimedia.org

«Мы готовы и планируем расширять географию полетов. <…> Касаемо направлений до Минеральных Вод, Новосибирска и Махачкалы, то с учетом сезонности рассматриваем их на 2024 год. При этом учитывая специфику бюджетного софинансирования данных рейсов», — рассказал Ковалев правительственному изданию «Новый мир».

Также директор депэкономразвития отметил, что в планах начинать запускать рейсы в период наибольшей активности на рынке туризма. По его словам, это позволит повысить уровень популярности среди жителей региона в данных направлениях.

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