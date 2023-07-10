Пассажир европейской авиакомпании провел полет в луже гнилой крови

CNN: пассажир Air France провел полет в луже крови, которую забыли вытереть уборщики

Пассажиру европейской авиакомпании Air France пришлось провести весь полет в луже гнилой крови, которую забыли вытереть уборщики после инцидента на предыдущем рейсе. Подробностями истории поделился сайт телеканала CNN.

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Сообщается, что пассажир рейса из Парижа в Торонто — журналист из Бейрута Хабиб Баттах (Habib Battah) — почувствовал странный запах, исходивший из пространства для ног под сиденьями его и его жены.

Супруги путешествовали со своими кошками, которых они разместили в переносках как раз под передними креслами, и сначала Баттах подумал, что аромат источают животные. Он решил проверить переноски питомцев и убедился, что внутри все было чисто. Однако под ними пассажир обнаружил большое пятно.

По данным CNN, Баттах остановил проходившую мимо бортпроводницу и попросил у нее влажные салфетки, чтобы вытереть неприятно пахнувшую жидкость.

«Я не знал, что это кровь, пока стюардесса небрежно не сказала: "О, мы слышали, что у пассажира предыдущего рейса было кровотечение", — поделился путешественник. — Затем я заметил, что переноска для кошек тоже была в пятнах».

Баттах рассказал изданию, что он использовал целую пачку влажных салфеток, чтобы «избавиться от этого ужаса». По его словам, только один бортпроводник извинился за ситуацию, остальные же никак на нее не отреагировали. Пассажир добавил, что им с женой предложили две маленькие бутылки воды в качестве компенсации и два одеяла из бизнес-класса, чтобы положить их на пол на пятно крови.

«Нам пришлось сидеть и нюхать кровь следующие семь часов, — пожаловался Баттах. — Запах гнилой крови подобен навозу. Я снял обувь в начале полета, и на моих носках тоже была кровь».

В заявлении Air France говорится, что пассажиру, летевшему накануне из Парижа в Бостон, стало плохо, и медики оказали ему помощь по прибытии.

«В соответствии с процедурой в такой ситуации была запрошена полная уборка салона, и ряд сидений был недоступен на обратном рейсе (из Бостона в Париж)», — пояснили в Air France.

Представители авиакомпании добавили, что поскольку самолет был полностью заполнен, пересадить пассажира не представлялось возможным, и что они сожалеют о неудобствах, вызванных этой ситуацией.

«Я как журналист освещаю события в Бейруте уже 20 лет. Я пережил войны, авиаудары, взрывы автомобилей и чудом пережил взрыв в порту. Я думал, что видел все. Я не ожидал найти больше крови, чем я видел в Бейруте, на самолете Air France», — посетовал Баттах.