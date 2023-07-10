Отдыхающие курорта «Солёные озёра» возмутились сервисом

Люди простояли час на жаре, чтобы попасть на территорию курортной зоны

© runews24.ru

Отдыхающие на курорте «Солёные озёра» в Соль-Илецке остались недовольны сервисом. Они пожаловались на большие очереди. По словам людей, администрация курорта не приняла мер, чтобы избежать конфликта. Об этом написало издание 56orb.ru

Люди приехали отдохнуть на курорт из-за сильной жары. На въезде на парковку образовалась пробка, не работали терминалы.

Очевидцы написали в соцсетях о толе из детей, пожилых, инвалидов, которые не могли купить билет и пройти на территорию курорта. Только в девять часов, после того как люди провели на жаре час и начали ругаться, открыли одну калитку, куда ринулись все.

Кроме того, на территории курортной зоны отключали воду 4 июля. Отдыхающие не смогли искупаться.

Один из них сообщил, что администрация не предприняла никаких мер в связи с ситуацией.

Ранее отдыхающие сообщали о ржавых кабинках туалетов в Соль-Илецке и парке, который зарос бурьяном. Кроме того, в курортной зоне можно упасть в канализационный люк.